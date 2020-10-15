В браузер от создателей Opera встроили аркадную игру в стиле киберпанк

Игра будет доступна на всех платформах, на которых можно скачать браузер Vivaldi, говорится в пресс-релизе компании. При этом как на больших платформах (Windows, Mac и Linux), так и на маленьких (Android, ChromeOS) ее можно будет включать и в онлайн, и в оффлайн режимах. Для того, чтобы киберпанк-аркада была доступна, необходимо скачать последнюю версию браузера — Vivaldi 3.4.