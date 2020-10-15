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В браузер от создателей Opera встроили аркадную игру в стиле киберпанк
Это какой-то новый уровень в сравнении с динозавриком из Chrome
В сети появилась информация о том, что в браузер Vivaldi (созданием которого занимались разработчики Opera) встроили аркадную игру в стиле киберпанк. Сообщается, что при производстве проекта его создатели вдохновлялись классическими аркадами из 80-х.
Игра будет доступна на всех платформах, на которых можно скачать браузер Vivaldi, говорится в пресс-релизе компании. При этом как на больших платформах (Windows, Mac и Linux), так и на маленьких (Android, ChromeOS) ее можно будет включать и в онлайн, и в оффлайн режимах. Для того, чтобы киберпанк-аркада была доступна, необходимо скачать последнюю версию браузера — Vivaldi 3.4.
Браузер Vivaldi — это, в первую очередь, продуктивность и гибкость, но мы также не забываем и об отдыхе. Мы знаем, что пользователям иногда хочется сделать небольшой перерыв и поиграть. Теперь это возможно. И да, игра не так проста, как кажется!