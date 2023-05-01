В Британии запретили Microsoft покупать создателей Call of Duty и World of Warcraft в ближайшие 10 лет

Помимо всего прочего, из него стало известно, что запрет будет длиться в течение ближайших 10 лет. То есть в этот срок у Microsoft не будет никакой возможности легализовать данную покупку в стране.

Стоит отметить, что решение британского регулятора явно стало неожиданностью для Microsoft. Шутка ли — всего за несколько дней до вынесения вердикта сразу несколько компаний выразили поддержку этому приобретению.

Параллельно этому японская Sony выступала в качестве главного противника Microsoft. Например, она утверждала, что сделка нанесёт непоправимый ущерб конкуренции и может привести к выпуску некачественных версий игр, таких как Call of Duty, на платформе PlayStation.

Сообщается, что редмондцы намерены оспорить решение британского регулятора.