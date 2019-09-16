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В Call of Duty Россию переименовали в Кастовию во избежание скандала в РФ

Правда, никто пока даже не заикнулся о возвращении игры в российский PlayStation Store
Последние несколько дней игроки со всего мира проводят время в бета-версии грядущей Call of Duty: Modern Warfare на PlayStation 4. Со всего, да не со всего — в России, как известно, ни бета-версия, ни полноценная недоступны для владельцев консоли от Sony. И это очень забавно, учитывая тот факт, что такой страны как Россия в новой Modern Warfare, возможно, и не будет.

Так, игроки, принимающие участие в тестировании, заметили, что миссия Gun Runner, которая прежде проходила на территории близ российского города Таворск, в новой версии игры была перенесена в страну Кастовию, которой в реальной жизни и вовсе не существует. Изменение можно легко проследить, если взглянуть на записи геймплея: еще в начале августа Таворск находился на территории России.

После переименования России в Кастовию

Как известно, на телеканале “России 24” был сюжет, в котором обсуждалась миссия в условной Сирии, где российские военные выступали в качестве злодеев. Возможно, именно с этим и связаны проблемы с выходом игры в России. И, как вариант, именно во избежание скандала, разработчики приняли решение изменить название страны.

До переименования России в Кастовию
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