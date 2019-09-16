В Call of Duty Россию переименовали в Кастовию во избежание скандала в РФ

Последние несколько дней игроки со всего мира проводят время в бета-версии грядущей Call of Duty: Modern Warfare на PlayStation 4. Со всего, да не со всего — в России, как известно, ни бета-версия, ни полноценная недоступны для владельцев консоли от Sony. И это очень забавно, учитывая тот факт, что такой страны как Россия в новой Modern Warfare, возможно, и не будет.