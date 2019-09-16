В Call of Duty Россию переименовали в Кастовию во избежание скандала в РФ

Так, игроки, принимающие участие в тестировании, заметили, что миссия Gun Runner, которая прежде проходила на территории близ российского города Таворск, в новой версии игры была перенесена в страну Кастовию, которой в реальной жизни и вовсе не существует. Изменение можно легко проследить, если взглянуть на записи геймплея: еще в начале августа Таворск находился на территории России.
После переименования России в Кастовию
Как известно, на телеканале “России 24” был сюжет, в котором обсуждалась миссия в условной Сирии, где российские военные выступали в качестве злодеев. Возможно, именно с этим и связаны проблемы с выходом игры в России. И, как вариант, именно во избежание скандала, разработчики приняли решение изменить название страны.
До переименования России в Кастовию