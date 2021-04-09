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Сегодня в 14:29
В Call of Duty: Warzone заблокировали 15 тысяч аккаунтов за сутки
Таким образом компания избавляется от нечестных игроков
Компания-разработчик Call of Duty: Warzone — студия Raven Software — на своей странице в соцсети Twitter объявила о том, что всего за сутки в игре было заблокировано порядка 15 тысяч аккаунтов пользователей.
Кроме того, студия Raven Software отметила, что грядет новая волна блокировок. Таким образом компания борется с нечестными геймерами в своей “королевской битве”. Как именно вычисляются недобросовестные пользователи и все ли из этих 15 тысяч аккаунтов были заблокированы из-за использования читов - не разглашается.
Что интересно, еще в начале февраля компания Activision поделилась данными о том, что с релиза шутера Call of Duty: Warzone было заблокировано порядка 300 тыс аккаунтов.