В CD PROJEKT RED объяснили, почему «Ведьмак 4» не должен быть лучше третьей части

Нарративный директор проекта Филипп Вебер в интервью GamesRadar+ признался, что прекрасно понимает опасения игроков: «Ведьмак 3 — одна из лучших игр всех времен. Как мы вообще собираемся это превзойти?».

По его словам, он и сам задаётся этим вопросом. Но в то же время он считает, что подходить к продолжению как к «математическому» соревнованию не стоит.

Так, оценка игры всегда субъективна. Поэтому задача не в том, чтобы побить «тройку» по очкам. Главное — сохранить философию создания: искреннюю заботу о деталях, любовь к историям и верность духу «Ведьмака».

Он подчёркивает, что «Ведьмак 4» будет не просто повтором предыдущих успехов, а настоящим продолжением, которое одновременно развивает идеи оригинала и внедряет новые.

При этом разработчики обещают сохранить те элементы, за которые поклонники полюбили серию.