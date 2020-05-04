В честь Дня Победы в World of Tanks добавят миссию танкового наступления на Берлин

Так, например, участникам данного игрового события будет предложено поучаствовать в бою против искусственного интеллекта на трех специально переработанных картах, а также новой карте “Берлин”. Участники сражений смогут выбрать одно из пяти подразделений, в которое они хотели бы вступить: три из них состоят из советской техники, одно — из американской техники и еще одно — из британских боевых машин.