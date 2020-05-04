В честь Дня Победы в World of Tanks добавят миссию танкового наступления на Берлин
Так, например, участникам данного игрового события будет предложено поучаствовать в бою против искусственного интеллекта на трех специально переработанных картах, а также новой карте “Берлин”. Участники сражений смогут выбрать одно из пяти подразделений, в которое они хотели бы вступить: три из них состоят из советской техники, одно — из американской техники и еще одно — из британских боевых машин.
К слову, также, как и в прошлогоднем режиме “Последний рубеж”, бои между игроками будут проходить в командах из пяти человек, правда, в этот раз игрокам предлагается большее разнообразие тактик. В общей сложности, будет предложено 5 различных целей. По мере продвижения по событию игроков ждут достойные награды, включая советский премиальный танк VII уровня, особую медаль и трофейное оборудование.