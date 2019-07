В цифровом магазине игр GOG запустили огромные скидки

Сервис цифровой дистрибуции GOG, принадлежащий CD Projekt, запустил новую распродажу «С Любовью К Играм» в честь Дня Канады и Дня независимости США.

В рамках аттракциона неслыханной щедрости предлагаются более 300 предложений со скидками до 90% на игры из Канады и США. Акция продлится до 9 июля, 01:00 по московскому времени.

Среди игр из Канады предлагаются, например:

Guacamelee! со скидкой 70% за 149 рублей

Guacamelee! 2 со скидкой 50%) за 219 рублей

Darkest Dungeon со скидкой 70% за 139 рублей

The Messenger со скидкой 30% 309 рублей

Среди игр из США можно отметить подборку студии Interplay со скидкой до 50% и культовую ролевую игру The Bard’s Tale Trilogy, впервые предлагающуюся со скидкой — 34% за за 239 рублей, а также Blood: Fresh Supply со скидкой 25%.

Также на текущей неделе GOG предлагает скидки на Stardew Valley (-20%), Pillars of Eternity II: Deadfire - Obsidian Edition (-60%), Into The Breach (-50%), Firewatch (-75%), Cuphead (-15%), Dragon Age: Origins (-75%), We Happy Few (-50%), Donut County (-33%), The Universim (-20%), Enter The Gungeon (-50%), The Witness (-70%), GNOG (-25%), Foundation (-20%), Torchlight II (-50%) и многое другое.