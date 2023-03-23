Игры
18:47, 23 марта 2023
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В Counter-Strike 2 появился второй экран для отслеживания места падения гранаты

Об этом рассказал известный геймер

В новом релизе игры Counter-Strike 2 появился дополнительный экран, который можно использовать для отслеживания места падения ручных гранат.

В Counter-Strike 2 появился второй экран для отслеживания места падения гранаты

Фото: Twitch.tv

Геймер и обзорщик игр Оуэн smooya Баттерфилд считает, что этот экран удобен, чтобы «находить идеальные позиции для световых гранат».

Но обновление работает только в режиме разминки, в игре с ботами. В сетевом режиме экран не активируется.

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