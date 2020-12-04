В Cyberpunk 2077 появится персонаж с лицом Хидео Кодзимы

Причем на это камео намекала сама компания CD Projekt RED, опубликовав изображение Хидео Кодзимы в образе персонажа из Cyberpunk 2077 еще этим летом. Тогда пользователи сочли публикацию простым артом, тогда как на деле это была полноценная модель NPC с внешностью разработчика Kojima Productions..

Отметим, что утечка, вероятно, возникла из-за того, что ряд оформивших предзаказ на Cyberpunk 2077 пользователей уже получили свои копии игры. И несмотря на то, что представители CD Projekt RED попросили не публиковать в сети спойлеры, кто-то все же решил пренебречь просьбой компании.