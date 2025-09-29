Опубликовано 29 сентября 2025, 08:321 мин.
В Diablo 4 появились облики по StarCraft — включая «Королеву Клинков» и «Шерифа»Но мы все еще ждем StarCraft 3
Blizzard выпустила коллаборацию между Diablo 4 и легендарной StarCraft.
Несмотря на то, что слухи о новой части RTS до сих пор не подтверждаются, серия всё же напомнила о себе в виде тематических скинов, доступных во внутриигровом магазине.
Игроки могут приобрести сразу несколько наборов косметики, вдохновлённых героями и фракциями StarCraft. Среди них:
- варвар «Шериф-мятежник»;
- друид «Небесный дьявол»;
- некромант «Королева Роя»;
- разбойник «Тёмный прелат»;
- волшебник «Высший тамплиер»;
- наследник духов «Королева Клинков».
Кроме того, появились украшения для ездовых животных и питомцев, а также два бесплатных бонуса — эмблема для аккаунта и облик для оружия.
Событие приурочено к стартовавшему 23 сентября сезону инфернального хаоса. Для фанатов обеих серий это шанс взглянуть на мир Diablo в неожиданном «космическом» стиле и вспомнить культовую стратегию, которая когда-то определяла жанр.