В Diablo 4 появились облики по StarCraft — включая «Королеву Клинков» и «Шерифа»

Несмотря на то, что слухи о новой части RTS до сих пор не подтверждаются, серия всё же напомнила о себе в виде тематических скинов, доступных во внутриигровом магазине.

Игроки могут приобрести сразу несколько наборов косметики, вдохновлённых героями и фракциями StarCraft. Среди них:

варвар «Шериф-мятежник»;

друид «Небесный дьявол»;

некромант «Королева Роя»;

разбойник «Тёмный прелат»;

волшебник «Высший тамплиер»;

наследник духов «Королева Клинков».

Кроме того, появились украшения для ездовых животных и питомцев, а также два бесплатных бонуса — эмблема для аккаунта и облик для оружия.

Событие приурочено к стартовавшему 23 сентября сезону инфернального хаоса. Для фанатов обеих серий это шанс взглянуть на мир Diablo в неожиданном «космическом» стиле и вспомнить культовую стратегию, которая когда-то определяла жанр.