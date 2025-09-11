В Digital Foundry выяснили, снижают ли антивирусы fps в играх

Чтобы проверить это в условиях 2025 года, специалисты Digital Foundry протестировали работу встроенного в Windows 11 Windows Defender и стороннего BitDefender Antivirus Plus.

Тесты проводились на мощных системах с процессорами AMD Ryzen 5 9600X и Intel Core Ultra 5 245K, видеокартой RTX 4090, оперативной памятью DDR5 и NVMe SSD.

Результаты показали, что разница минимальна. В тяжёлых играх вроде Flight Simulator Defender иногда давал преимущество в 1–2 %, что эквивалентно всего одному кадру в секунду.

В динамичных шутерах, например в Counter-Strike 2, различие составило около 6 fps при общем уровне свыше 560 fps — то есть абсолютно незаметно.

Эксперты сделали вывод: современные процессоры без труда справляются с антивирусом в фоне и выбор программы стоит делать скорее по функционалу. У BitDefender, например, есть «игровой режим», отключающий лишние службы и уведомления.

Главный совет Digital Foundry — следить за автозагрузкой и фоновыми приложениями: именно они чаще всего «съедают» ресурсы, а не антивирус.