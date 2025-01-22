В DLC для российского хита Atomic Heart сменится главный герой

Главной героиней DLC «Чары морских глубин» станет девушка по имени Настя. Голосом персонажа выступит актриса Анастасия Назарова. В официальном сообществе Atomic Heart в VK уже опубликован постер с её изображением.

Релиз дополнения запланирован на 28 января 2025 года. Оно будет доступно на ПК, а также на консолях PlayStation и Xbox.

Напомним, что оригинальная Atomic Heart вышла 21 февраля 2023 года и быстро завоевала популярность среди игроков. С тех пор игра получила два крупных дополнения, а «Чары морских глубин» станут третьим по счету.

Игроков ждёт новая история и уникальный опыт благодаря смене персонажа и свежему подходу к игровому процессу.