В два раза больше, чем у Dendy: Nintendo заявила о продаже 125 млн консолей Switch за всё время

Продажи устройства превысили 125,62 млн единиц по всему миру. При этом данные актуальны на 31 марта. Для сравнения, легендарная Dendy была продана по всему миру в количестве чуть более 60 млн штук.

За первые три месяца 2023 года было продано 3,07 млн Nintendo Switch. В то же время с января по март геймеры приобрели 41,85 млн игр для консоли. Общий же объём продаж проектов для приставки превысил 1,036 млрд копий.

Стоит отметить, что все эти данные подтверждают огромную популярность Nintendo Switch и её игр среди геймеров.

Напомним, что Dendy — это лишь название консоли NES в России и странах СНГ. При этом важно понимать, что в наших краях устройство было пиратским.