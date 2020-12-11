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В EGS стартовала бесплатная раздача игр от создателей Fallout: New Vegas и Star Wars: KotOR 2
До 17 декабря
Epic Games продолжает полюбившуюся многими акцию с бесплатной раздачей игр. На этот раз со 100% скидкой предлагается установить игры от создателей Fallout: New Vegas и Star Wars: KotOR 2. Речь о тайтлах Pillars of Eternity и Tyranny.
Pillars of Eternity представляет из себя ролевую игру, действие в которой разворачивается в вымышленной вселенной Эора. По сюжету, вселенная столкнулась с аномалией, которая влияет на новорожденных детей - они рождаются без души. Протагонист же имеет дар “Хранителя”, что позволяет ему напрямую связываться с чужими душами и рассматривать чужие жизни.
Tyranny также сделана в жанре RPG и также события в ней разворачиваются в вымышленной вселенной, однако оформленной в духе темного фэнтези. По сюжету, правление над большей частью мира захватил злодей Кайрос, тогда как главный герой является одним из его слуг.
Бесплатная раздача продлится до 17 декабря 21:00 по Москве.