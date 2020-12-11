В EGS стартовала бесплатная раздача игр от создателей Fallout: New Vegas и Star Wars: KotOR 2

Pillars of Eternity представляет из себя ролевую игру, действие в которой разворачивается в вымышленной вселенной Эора. По сюжету, вселенная столкнулась с аномалией, которая влияет на новорожденных детей - они рождаются без души. Протагонист же имеет дар “Хранителя”, что позволяет ему напрямую связываться с чужими душами и рассматривать чужие жизни.