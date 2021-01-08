В EGS запустят бесплатную раздачу игры о Звездных войнах Battlefront 2 со всеми дополнениями

Бесплатная раздача коснется издания STAR WARS Battlefront II: Celebration Edition, в которое входят все ранее вышедшие дополнения. STAR WARS Battlefront II представляет из себя шутер от первого лица по культовой вселенной Звездных войн. Это четвертая по счету игра из серии Star Wars Battlefront.

Раздача начнется 14 января и продлится вплоть до 21 января. Отметим, что игра сейчас продается в Steam за 2 499 рублей.