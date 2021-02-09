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В экс-эксклюзиве PlayStation 4 нашли режим, напоминающий игры из 90-х
Это даже лучше, чем недавний похожий ролик с Cyberpunk 2077
Выход экс-эксклюзива PlayStation 4 — Horizon Zero Dawn — позволил найти в игре то, чего консольщики не могли увидеть по определению. Как оказалось, в игре имеется крайне интересный режим, отсылающий нас к проектам из 90-х, времён самой первой PlayStation.
Речь идёт о запуске игры в разрешении 265×144. Именно демонстрацию такого режима устроил пользователь Twitter под ником St1ka. Судя по видео, опубликованному им, игра не просто запускается в низком разрешении, но и очень сильно напоминает в таком виде проекты типа Resident Evil и Silent Hill.
Отметим, что запуск Horizon Zero Dawn в таком разрешении невозможен непосредственно из самой игры. Для того, чтобы окунуться в ностальгию, необходимо открыть конфигурационные файлы игры и прописать разрешение там, вручную.