В экс-эксклюзиве PlayStation 4 нашли режим, напоминающий игры из 90-х

Речь идёт о запуске игры в разрешении 265×144. Именно демонстрацию такого режима устроил пользователь Twitter под ником St1ka. Судя по видео, опубликованному им, игра не просто запускается в низком разрешении, но и очень сильно напоминает в таком виде проекты типа Resident Evil и Silent Hill.

Отметим, что запуск Horizon Zero Dawn в таком разрешении невозможен непосредственно из самой игры. Для того, чтобы окунуться в ностальгию, необходимо открыть конфигурационные файлы игры и прописать разрешение там, вручную.