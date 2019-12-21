Игры
Сегодня 07:22
В Epic Games Store началась бесплатная раздача легендарной головоломки Little Inferno
Раздача сильно ограничена по времени, так что всем желающим поиграть явно стоит поторопиться!
Конец года не перестает радовать любителей видеоигр по всему миру — Epic Games Store продолжает ежедневную бесплатную раздачу игр, в рамках которой каждый день пользователи могут добавить в свою “Библиотеку” одну новую игру.
На этот раз аттракцион невиданной щедрости от популярной площадки коснулся крайне интересной головоломки 2012 года выпуска Little Inferno, созданием которой занимались разработчики легендарной World of Goo. В другие дни игра обойдется в 350 рублей, но только сегодня, 23 декабря 2019 года до 19:00, ее можно ухватить совершенно бесплатно.
”Это приключенческая игра, в которой вам предстоит выглянуть из печной трубы и узнать о холодном мире по ту сторону стены”, — говорится в описании игры на Epic Games Store.
Little Inferno - трейлер