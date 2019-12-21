В Epic Games Store началась бесплатная раздача легендарной головоломки Little Inferno

На этот раз аттракцион невиданной щедрости от популярной площадки коснулся крайне интересной головоломки 2012 года выпуска Little Inferno, созданием которой занимались разработчики легендарной World of Goo. В другие дни игра обойдется в 350 рублей, но только сегодня, 23 декабря 2019 года до 19:00, ее можно ухватить совершенно бесплатно.

”Это приключенческая игра, в которой вам предстоит выглянуть из печной трубы и узнать о холодном мире по ту сторону стены”, — говорится в описании игры на Epic Games Store.