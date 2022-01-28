В Epic Games Store появился специальный браузер для геймеров

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В Epic Games Store появился специальный браузер для геймеровПервый в своём роде на площадке
Онлайн-магазин Epic Games Store пополнился очередным виртуальным продуктом. На этот раз речь идёт о специальном браузере, рассчитанном на геймерскую аудиторию.
Сообщается, что компания Opera опубликовала Opera GX в магазине Epic Games. Это позволило приложению стать первым среди себе подобных на площадке.
Представители Opera отметили, что их браузер особенно полезен для геймеров из-за того, что в нём имеются такие функции, как ограничение использования оперативной памяти, процессора и пропускной способности сети. В качестве приятного бонуса можно отметить специально созданное геймерское игровое оформление и адаптивную фоновую музыку.
Отметим, что также в Opera GX имеется функция GX Corner, с помощью которой можно отслеживать свежие игровые релизы и новости по теме.
Источник: CNews