В Epic Games Store появился специальный браузер для геймеров

Сообщается, что компания Opera опубликовала Opera GX в магазине Epic Games. Это позволило приложению стать первым среди себе подобных на площадке.

Представители Opera отметили, что их браузер особенно полезен для геймеров из-за того, что в нём имеются такие функции, как ограничение использования оперативной памяти, процессора и пропускной способности сети. В качестве приятного бонуса можно отметить специально созданное геймерское игровое оформление и адаптивную фоновую музыку.

Отметим, что также в Opera GX имеется функция GX Corner, с помощью которой можно отслеживать свежие игровые релизы и новости по теме.