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Сегодня в 10:33
В Epic Games Store состоится распродажа новейших Cyberpunk 2077 и Assassin's Creed Valhalla со скидками
Акция продлится с 11 по 25 февраля
Уже совсем скоро, 11 февраля, Epic Games проведёт демонстрацию игр для своего онлайн-магазина. В честь этого в самом Epic Games Store пройдёт распродажа, в рамках которой со скидкой будут продаваться совсем свежие игры: Cyberpunk 2077 и Assassin’s Creed Valhalla.
Начало трансляции состоится в 22:00 по московскому времени, а распродажа стартует и того раньше — в 19:00 по Москве. Именно тогда новый Assassin’s Creed можно будет купить с 20% скидкой (1999 вместо 2499 рублей), а Cyberpunk 2077 с 10% скидкой (1799 вместо 1999 рублей).
Снижение цены коснётся и многих других игр. Так, одну из лучших игр по «Звёздным Войнам» за последнее время — Star Wars Jedi: Fallen Order — будут продавать с 50% скидкой для всех и с 55% скидкой для тех, у кого уже есть Battlefront 2. Последняя, напомним, совсем недавно раздавалась бесплатно внутри Epic Games Store.
С полным перечнем игр по скидке можно ознакомиться на официальной странице мероприятия в Epic Games Store.