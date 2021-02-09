В Epic Games Store состоится распродажа новейших Cyberpunk 2077 и Assassin's Creed Valhalla со скидками

Снижение цены коснётся и многих других игр. Так, одну из лучших игр по «Звёздным Войнам» за последнее время — Star Wars Jedi: Fallen Order — будут продавать с 50% скидкой для всех и с 55% скидкой для тех, у кого уже есть Battlefront 2. Последняя, напомним, совсем недавно раздавалась бесплатно внутри Epic Games Store.