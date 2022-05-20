В Epic Games Store стартовала гигантская 75%-распродажа и раздача игр

К столь масштабному событию игровой разработчик также приурочил еженедельную раздачу четырёх крупных блокбастеров. Их список на данный момент всё ещё неизвестен, но уже сейчас ясно, что в EGS, в течение месяца, каждый четверг будет появляться новый бесплатный хит.

Распродажа откроет четырёхнедельный цикл бесплатных игр-блокбастеров из хранилища Epic, неограниченных купонов Мегараспродажи Epic Store со скидками 25%, Мегапредложений и линеек товаров со скидками до 75%. Epic Games

Сообщается, что участие в распродаже примут свыше 1600 проектов. При этом каждый покупатель, который приобретёт какой-либо проект в период акции, получит бесплатный купон со скидкой 25%.

Отметим, что акция продлится до 16 июня.