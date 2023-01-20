Игры
10:57, 20 января 2023
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В эти игры вы сможете сыграть уже в день выхода шлема PlayStation VR2. Всего их более 30 штук

Впечатляющая поддержка на старте

Компания Sony напомнила о скором релизе нового шлема виртуальной реальности PlayStation VR2. Устройство будет доступно начиная с 22 февраля по цене в 549,99 долларов.

В эти игры вы сможете сыграть уже в день выхода шлема PlayStation VR2. Всего их более 30 штук

Фото: PlayStation

Помимо этого, японская корпорация отметила, что с релизом гарнитуры она также выпустит 37 игр для устройства, 13 из которых будут доступны на старте продаж. В стартовую линейку войдут проекты различных жанров, такие как Horizon Call of the Mountain, No Man's Sky и Resident Evil Village. Полный список можно увидеть на изображении ниже:

Сообщается также, что Sony выпустит бесплатное обновление для эксклюзивного гоночного симулятора Gran Turismo 7 — с его помощью геймеры смогут испытать игру в режиме виртуальной реальности.

Напомним, что первое поколение PlayStation VR долгое время удерживало звание самого популярного шлема виртуальной реальности. Лишь несколько лет спустя пальму первенство забрал себе Oculus Quest 2.

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