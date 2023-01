В эти игры вы сможете сыграть уже в день выхода шлема PlayStation VR2. Всего их более 30 штук

Помимо этого, японская корпорация отметила, что с релизом гарнитуры она также выпустит 37 игр для устройства, 13 из которых будут доступны на старте продаж. В стартовую линейку войдут проекты различных жанров, такие как Horizon Call of the Mountain, No Man's Sky и Resident Evil Village. Полный список можно увидеть на изображении ниже:

Сообщается также, что Sony выпустит бесплатное обновление для эксклюзивного гоночного симулятора Gran Turismo 7 — с его помощью геймеры смогут испытать игру в режиме виртуальной реальности.

Напомним, что первое поколение PlayStation VR долгое время удерживало звание самого популярного шлема виртуальной реальности. Лишь несколько лет спустя пальму первенство забрал себе Oculus Quest 2.