В этих смартфонных играх россияне «убивают» больше всего времени

В игры-«таймкиллеры» — так их называют из-за того, что они помогают провести время с интересом, — играют как мужчины, так и женщины разных возрастов. Больше всего времени на смартфонах россияне тратят на шахматы — приложения, которые позволяют играть против компьютера или другого игрока: в среднем в 2 раза больше, чем на другие игры. Затем следуют викторины или игры на дедукцию и эрудицию — «угадайки» — жанр, где пользователь должен угадать песню или актёра и т.п., игры с числами (такие как судоку) и подобные.

В топ-5 игр, занимающих много времени у россиян, вошли аркады — динамичный жанр, требующий быстрой реакции, а также настольные игры — мобильные версии компьютерных игр.

Мужчины и женщины в среднем тратят на эти игры примерно одинаковое количество мобильного трафика. Женщины тратят чуть больше трафика на различные «угадайки» — 56%, стратегии — 54%, игры с числами — 53%, мужчины больше играют в шахматы — 66% и викторины — 52%. В среднем мужчины играют на 6% дольше, а женщины тратят чуть больше времени в приложениях для шахмат и аркадах.

Больше всего времени в играх проводят зумеры — возрастная категория 14-20 лет, на втором месте пользователи старше 56 лет, на третьем — в возрасте 36-45 лет. На шахматы наибольшее количество времени в месяц тратит молодёжь — пользователи в возрасте 14-20 и 21-25 лет, абоненты старше 56 лет оказались на третьем месте.