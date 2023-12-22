В Европе добрались и до Sony: компанию оштрафовали на 13,5 млн евро за монополизм

В Европе добрались и до Sony: компанию оштрафовали на 13,5 млн евро за монополизмЖалобу подал производитель геймпадов
Во Франции антимонопольный регулятор Autorité de la concurrence (ADLC) оштрафовал Sony на 13,5 млн евро, примерно $14,8 млн, за монополизм на рынке игровых контроллеров.
В ходе расследования ведомство выяснило, что ещё с ноября 2015 года Sony начала внедрять в операционную систему своих консолей такие обновления, в частности, это касается PS4, из-за чего сторонние производители контроллеров не могли продавать свои устройства. Sony попросту делала их несовместимыми.
В итоге на Sony жалобу регулятору подала компания Subsonic, производитель геймпадов.
ADLC признала правомочность действий Sony в части борьбы с контрафактом, но и нарушение антимонопольных законов из-за непрозрачной политики лицензирования контроллеров, а также обязательного участия в партнёрской программе OLP, для доступа к которой не было чётких критериев и требований.