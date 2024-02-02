В Европе нашли намеки на скорый выход консоли Xbox Series X без дисковода

По сообщениям различных источников, включая репортера GamesIndustry.biz, многие ритейлеры прекратили пополнять запасы физических копий игр для платформы.

Это решение, по всей видимости, связано с утечкой информации о новой версии Xbox Series X, предполагаемо работающей исключительно с цифровыми версиями проектов, а также с заметным снижением продаж физических копий игр для данной платформы.

Дринг отмечает, что Xbox становится все более ориентированной на цифровые продажи, сравнимо с рынками ПК и мобильных устройств, где цифровой формат уже доминирует.

С учетом этого тренда, сокращение команд, занимающихся выпуском физических копий игр, кажется логичным шагом.

В то время как Microsoft официально не подтверждала эти изменения, все больше указаний свидетельствует о том, что присутствие дисков Xbox на полках магазинов может стать все более редким явлением в 2024 году.