В Европе оценят: Xbox научится выключаться по таймеру для экономии электроэнергии

В Европе оценят: Xbox научится выключаться по таймеру для экономии электроэнергииБудет также режим сверхэкономии
Появилась информация о закрытом тестировании Microsoft новой функции для владельцев Xbox One и Series X/S. Речь идёт об опции сна в неактивные часы.
Фото: Engadget
Её суть заключается в сокращении потребления энергии консолью через её выключение в то время, когда пользователи вряд ли будут пользоваться устройством.
При этом данная функция будет включаться автоматически и планироваться на системах Xbox Series X/S. В случае с Xbox One она будет всегда активна по умолчанию.
Сообщается также, что Microsoft вводит новую опцию «выключение (энергосбережение)». В данном режиме консоль потребляет в 20 раз меньше энергии, чем спящий режим, но при этом позволяет обновлять консоль и игры в течение ночи.
Пока что скачать обновление с данными нововведениями могут пользователи, участвующие в программе Insider.