Игры
06:07, 12 января 2023
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В Европе оценят: Xbox научится выключаться по таймеру для экономии электроэнергии

Будет также режим сверхэкономии

Появилась информация о закрытом тестировании Microsoft новой функции для владельцев Xbox One и Series X/S. Речь идёт об опции сна в неактивные часы.

В Европе оценят: Xbox научится выключаться по таймеру для экономии электроэнергии

Фото: Engadget

Её суть заключается в сокращении потребления энергии консолью через её выключение в то время, когда пользователи вряд ли будут пользоваться устройством.

При этом данная функция будет включаться автоматически и планироваться на системах Xbox Series X/S. В случае с Xbox One она будет всегда активна по умолчанию.

Сообщается также, что Microsoft вводит новую опцию «выключение (энергосбережение)». В данном режиме консоль потребляет в 20 раз меньше энергии, чем спящий режим, но при этом позволяет обновлять консоль и игры в течение ночи.

Пока что скачать обновление с данными нововведениями могут пользователи, участвующие в программе Insider.

Источник:Engadget
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