В Европе оценят: Xbox научится выключаться по таймеру для экономии электроэнергии

Её суть заключается в сокращении потребления энергии консолью через её выключение в то время, когда пользователи вряд ли будут пользоваться устройством.

При этом данная функция будет включаться автоматически и планироваться на системах Xbox Series X/S. В случае с Xbox One она будет всегда активна по умолчанию.

Сообщается также, что Microsoft вводит новую опцию «выключение (энергосбережение)». В данном режиме консоль потребляет в 20 раз меньше энергии, чем спящий режим, но при этом позволяет обновлять консоль и игры в течение ночи.

Пока что скачать обновление с данными нововведениями могут пользователи, участвующие в программе Insider.