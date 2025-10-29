В Европе рассмотрят петицию Stop Killing Games — более 700 000 подписей против «смерти» старых игр

В Европе рассмотрят петицию Stop Killing Games — более 700 000 подписей против «смерти» старых игрСкрестим пальцы
Этого оказалось достаточно, чтобы петицию рассмотрели на уровне Европейского Союза. Необходимые квоты по числу подписей достигнуты уже в 15 странах ЕС, а организаторы уверены, что верификация голосов в Германии и Франции — дело времени.
Некоторые национальные правительства уже обязаны официально отреагировать на обращение. Напомним, что главная цель кампании — добиться законодательных изменений, которые запретят издателям произвольно отключать серверы или блокировать доступ к приобретённым играм.
Движение началось после громких случаев — в частности, когда Ubisoft закрыла серверы The Crew, а Sony прекратила поддержку Driveclub.
По мнению авторов петиции, такие действия подрывают права игроков и ставят под сомнение саму концепцию цифрового владения играми.