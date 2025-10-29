Игры
Опубликовано 29 октября 2025, 16:30
1 мин.

В Европе рассмотрят петицию Stop Killing Games — более 700 000 подписей против «смерти» старых игр

Скрестим пальцы
Инициатива Stop Killing Games набирает обороты — петиция против «убийства» старых игр собрала уже более 1,4 млн подписей, из которых около 700 000 успешно подтверждены.
© X.com

Этого оказалось достаточно, чтобы петицию рассмотрели на уровне Европейского Союза. Необходимые квоты по числу подписей достигнуты уже в 15 странах ЕС, а организаторы уверены, что верификация голосов в Германии и Франции — дело времени.

Некоторые национальные правительства уже обязаны официально отреагировать на обращение. Напомним, что главная цель кампании — добиться законодательных изменений, которые запретят издателям произвольно отключать серверы или блокировать доступ к приобретённым играм.

© X.com

Движение началось после громких случаев — в частности, когда Ubisoft закрыла серверы The Crew, а Sony прекратила поддержку Driveclub.

По мнению авторов петиции, такие действия подрывают права игроков и ставят под сомнение саму концепцию цифрового владения играми.

Источник:X.com
Автор:Булат Кармак
