В Европе разработчиков CS2 обвинили в отсутствии в игре женских скинов по умолчанию

Киберспортсменок возмутил тот факт, что женские скины необходимо покупать, тогда как мужские доступны по умолчанию и бесплатны. Они потребовали от Valve изменить эту ситуацию, чтобы не способствовать распространению сексизма в киберспорте.

Мнения других киберспортсменов разделились: кто-то встал на сторону датчанок, а кто-то считает, что их претензия высосана из пальца.

На сторону противников претензий датских киберспортсменок встала и именитая стримерша по Counter-Strike Dona. Она отметила, что Valve следует сосредоточиться не на удовлетворении чьих-то желаний, а улучшить игровой процесс, исправлять возникающие ошибки и бороться с читерами. По словам стримерши, чтобы привлекать в CS2 девушек, необходима система наказаний за токсичное поведение и хейтерство.