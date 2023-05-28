В Европе создали игру об убийстве российских военных украинскими солдатами

23:59, 28 мая 2023
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В Европе создали игру об убийстве российских военных украинскими солдатамиИ за это просят деньги
Игра об операторах украинских военных дронов под названием Death From Above от финской студии Rockodile и немецкого издателя Lesser Evil появилась в раннем доступе на платформе Steam.
Суть игры заключается в управлении украинским солдатом для убийства российских военных при помощи беспилотника. При этом, вместе с новым трейлером проекта, разработчики игры и группа «Antytila» представили музыкальное видео на песню My Falcon — официальный саундтрек к Death From Above.
На данный момент за игру просят $6. При этом важно понимать и помнить, что проект всё ещё находится на ранней стадии разработки. А это значит, что вас могут ждать множественные баги, вылеты и прочие проблемы с производительностью.