В Европе выступили против покупки Microsoft издателя игр Activision и собираются заблокировать сделку

16:42, 17 января 2023
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В Европе выступили против покупки Microsoft издателя игр Activision и собираются заблокировать сделкуЭто нарушает антимонопольные положения Евросоюза
Евросоюз рассматривает блокировку покупки компанией Microsoft издателя игр Activision Blizzard за $69 млрд. По сообщениям, сделка нарушает антимонопольное законодательство ЕС.
Фото: Appleinsider.com
Для изменения решений регулирующих органов сторонам необходимо внести ряд изменений в структуру сделки согласно «списку возражений», который явлчется первым шагом в блокировке сделки. Соответствующее заключение регулятор направит Microsoft в течение нескольких ближайших недель. Пока будет длиться разбирательство, сделка останется заблокированной.
В свою очередь, представитель Microsoft заявил, что цель компании — издание игр на как можно большем количестве устройств, а покупка Activision Blizzard призвана помочь в этом.