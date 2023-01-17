В Европе выступили против покупки Microsoft издателя игр Activision и собираются заблокировать сделку

Для изменения решений регулирующих органов сторонам необходимо внести ряд изменений в структуру сделки согласно «списку возражений», который явлчется первым шагом в блокировке сделки. Соответствующее заключение регулятор направит Microsoft в течение нескольких ближайших недель. Пока будет длиться разбирательство, сделка останется заблокированной.

В свою очередь, представитель Microsoft заявил, что цель компании — издание игр на как можно большем количестве устройств, а покупка Activision Blizzard призвана помочь в этом.