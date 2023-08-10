В FIFA 2023 добавили футболистку в хиджабе. Впервые в истории серии

Во время текущего Женского чемпионата мира по футболу 2023 года игрок из Марокко Нухаила Бензина стала первой футболисткой, сыгравшей в матче Чемпионата мира в исламском одеянии.

В последнем обновлении для FIFA 23, EA Sports обновила модель игрока Бензины, добавив ей хиджаб.

Ранее в реальном футболе ношение хиджаба было относительно новым явлением. FIFA запрещала его, утверждая, что это может потенциально вызвать травмы головы или шеи. Однако в марте 2014 года футбольная федерация разрешила игрокам носить головные уборы по религиозным причинам.

Напомним, что FIFA 16 стала первой игрой в серии, в которой появились женские команды. В FIFA 23 EA также впервые добавила женские клубные команды, включая Barclays Women’s Super League из Англии и D1 Arkema из Франции.