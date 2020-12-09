В финальном трейлере Cyberpunk 2077 нашли пасхалку от разработчиков длиной в доли секунды

Ожидание Cyberpunk 2077 почти завершилось. Это было то ещё путешествие и первым делом мы хотим поблагодарить вас всех за то, что вы прошли с нами этот путь. Мы понимаем, что многие из вас ждут игру и очень скоро вы сможете решить, оправдали мы ожидания или нет <...> Как и в случае с Ведьмаком 3, можете ждать целый набор бесплатных DLC в Night City, с целой кучей интересных вещей, которые добавят ещё больше жизни в мир тёмного будущего. Мы надеемся, что вы будете с нетерпением ждать их!