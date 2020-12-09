В финальном трейлере Cyberpunk 2077 нашли пасхалку от разработчиков длиной в доли секунды
Видеоролик о котором идёт речь, был опубликован на официальном YouTube-канале игры 8 декабря 2020 года. Необходимые кадры можно найти, если остановить видео на 2 минуте и 9 секунде. При этом, что интересно, пасхалка внедрена лишь в английскую версию ролика — российский вариант лишён секретного обращения.
Ожидание Cyberpunk 2077 почти завершилось. Это было то ещё путешествие и первым делом мы хотим поблагодарить вас всех за то, что вы прошли с нами этот путь. Мы понимаем, что многие из вас ждут игру и очень скоро вы сможете решить, оправдали мы ожидания или нет <...> Как и в случае с Ведьмаком 3, можете ждать целый набор бесплатных DLC в Night City, с целой кучей интересных вещей, которые добавят ещё больше жизни в мир тёмного будущего. Мы надеемся, что вы будете с нетерпением ждать их!