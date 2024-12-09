В Fortnite появится режим для дедов, напоминающий Counter-Strike

Опубликовано 09 декабря 2024, 07:501 мин.
В Fortnite появится режим для дедов, напоминающий Counter-StrikeЗвучит интересно
Epic Games анонсировала новый соревновательный режим под названием Ballistic, который выйдет в раннем доступе 11 декабря.
Это будет динамичный шутер 5 на 5 с видом от первого лица, где игрокам предстоит выбрать сторону атакующих или защитников.
Цель атакующих — установить «реалити-разрывающее устройство» на одной из двух точек на карте, в то время как защитники должны этому помешать.
Матчи проходят без возрождений, а после шести раундов команды меняются сторонами. Побеждает команда, набравшая семь раундов.
В начале каждого раунда игроки могут покупать оружие, гранаты и специальные гаджеты, заработав кредиты за убийства или выполнение задач.
Режим запускается на карте Skyline 10, а в будущем разработчики добавят новые локации и оружие.
Ballistic будет доступен во всех регионах, кроме Южной Кореи и России, где режим появится позже.