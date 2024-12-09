В Fortnite появится режим для дедов, напоминающий Counter-Strike

Это будет динамичный шутер 5 на 5 с видом от первого лица, где игрокам предстоит выбрать сторону атакующих или защитников.

Цель атакующих — установить «реалити-разрывающее устройство» на одной из двух точек на карте, в то время как защитники должны этому помешать.

Матчи проходят без возрождений, а после шести раундов команды меняются сторонами. Побеждает команда, набравшая семь раундов.