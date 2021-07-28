В Fortnite пройдет концерт известной певицы

Так, согласно опубликованным данным, состоится виртуальный концерт уже в начале августа, а именно 7 числа в 01:05 по московскому времени. Несмотря на то, что сами разработчики не уточняют, кто именно будет выступать, инсайдерам уже удалось выяснить, кто станет приглашенной звездой. По их данным, виртуальный концерт проведет известная певица Ариана Гранде.

Напомним, что в прошлом году в Fortnite проходил концерт не менее известной личности — американского рэпера Трэвиса Скотта. Мероприятие длилось всего десять минут, а чтобы посетить его в игру зашло более 12 млн геймеров одновременно.