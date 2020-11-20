В Fortnite все же можно будет сыграть на iPhone, даже несмотря на блокировку Apple

Напомним, что в России стоимость подписки на GeForce Now составляет 999 рублей в месяц, но есть вариант с бесплатной часовой игровой сессией. Что интересно, количество таких сеансов в день не ограничено. Прямо сейчас в онлайн-сервисе NVIDIA доступен запуск множества игр с самых разных площадок: и из Steam, и с Epic Games Store и даже с Ubisoft Connect.