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В Fortnite все же можно будет сыграть на iPhone, даже несмотря на блокировку Apple
Сказать спасибо за это надо компании NVIDIA
Вчера, спустя месяцы обещаний, сервис GeForce Now наконец-то появился на iOS-устройствах. И именно с помощью данного способа приобщиться к облачному геймингу, в Fortnite все же можно будет сыграть на iPhone, даже несмотря на блокировку Apple.
Для своей работы, GeForce Now использует возможность запуска в виде так называемых веб-приложений — в качестве основы выступает браузер Safari, сообщает официальный блог NVIDIA. При этом пользователи, желающие воспользоваться сервисом, должны обновить свои устройства до iOS 14.2, а также найти геймпад — без него играть не получится.
Напомним, что в России стоимость подписки на GeForce Now составляет 999 рублей в месяц, но есть вариант с бесплатной часовой игровой сессией. Что интересно, количество таких сеансов в день не ограничено. Прямо сейчас в онлайн-сервисе NVIDIA доступен запуск множества игр с самых разных площадок: и из Steam, и с Epic Games Store и даже с Ubisoft Connect.