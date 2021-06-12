В футбольный симулятор FIFA 21 можно сыграть бесплатно до 14 июня

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В футбольный симулятор FIFA 21 можно сыграть бесплатно до 14 июняИ купить с 67% скидкой
Нескольким ранее мы писали о временно бесплатном доступе к шутеру Fallout 76 в Steam. Это не последняя подобная акция в сервисе, которая актуальная на сегодняшний день. Также игроки могут бесплатно до 14 июня сыграть в известный футбольный симулятор FIFA 21.
FIFA 21 — это 28-я по счету игра из серии FIFA в жанре футбольного симулятора. Игрокам предоставляется доступ к более 17 000 игрокам, 700 командам и 90 стадионам. Также в тайтле можно играть по своим правилами. Примечательно, что в прошлом году FIFA 21 стала самой скачиваемой на консоли PlayStation 4.
В обычное время игра продается за 3 499 рублей, тогда как вплоть до 14 июня в нее можно сыграть бесплатно. Помимо прочего на тайтл сейчас действует скидка, поэтому купить его можно за 1 154 рубля. Данной возможностью можно воспользоваться до 21 июня.