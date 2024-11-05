В геймпад для консолей PlayStation добавят специальную кнопку для перемотки игр

Опубликовано 05 ноября 2024, 07:011 мин.
В геймпад для консолей PlayStation добавят специальную кнопку для перемотки игрЖдем в PS6?
Sony зарегистрировала патент на новую функцию для геймпада PlayStation, которая добавит возможность перематывать игровой процесс и управлять таймлайном.
Благодаря специальной кнопке на контроллере, игроки смогут возвращаться к любым важным моментам игры, создавая «закладки» во время прохождения.
Это новшество поможет геймерам пересматривать сюжетные сцены или переигрывать определенные эпизоды без влияния на основное прохождение, что особенно актуально для тех, кто не всегда запоминает детали истории.
По словам разработчиков, новая функция значительно расширит возможности, уже реализованные в играх типа Forza Horizon, где перемотка ограничена и работает только в рамках конкретного скрипта.
Таким образом Sony стремится сделать управление игровым таймлайном интуитивным и доступным для различных жанров.