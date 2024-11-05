В геймпад для консолей PlayStation добавят специальную кнопку для перемотки игр

Благодаря специальной кнопке на контроллере, игроки смогут возвращаться к любым важным моментам игры, создавая «закладки» во время прохождения.

Это новшество поможет геймерам пересматривать сюжетные сцены или переигрывать определенные эпизоды без влияния на основное прохождение, что особенно актуально для тех, кто не всегда запоминает детали истории.