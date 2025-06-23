В Германии стремительно падает популярность ПК-гейминга, но растет консольный

В то же время число пользователей консолей выросло с 16,3 до 20,5 млн, то есть на 29%. Особенно заметен рост популярности PlayStation и Nintendo Switch.

Аналитики объясняют такую динамику тем, что современные консоли предлагают достойную производительность без необходимости вкладываться в дорогие видеокарты и сборки. Особенно на фоне подорожавших решений от NVIDIA и AMD консоли вроде PS5 Pro выглядят как более доступная альтернатива.

Интересно, что падение популярности ПК-гейминга — это не общемировой тренд. В Азии, например, наоборот, наблюдается рост интереса к компьютерным играм, особенно в Китае и Японии.

В Германии же в целом наблюдается стабилизация мобильного гейминга, но именно консоли сейчас вытесняют ПК как основную игровую платформу.