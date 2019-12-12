В главный гоночный хит Xbox добавили королевскую битву на 72 человека

Суть нового режима заключается в изначальном использовании всей карты, с дальнейшим сужением ее активной зоны. В самом начале матча все игроки начинают с использования слабенького купера, но в дальнейшем, в результате удачного поиска на локации, пересаживаются на более мощные автомобили, висящие в случайном порядке в воздухе на дронах. Что же касательно стандартного для режима “выбывания” игроков по ходу матча, то этот момент осуществляется посредством гонки один на один. Так, победитель подобной гонки получает улучшения для своего автомобиля и шанс стать владельцем еще более мощного машины, в то время как проигравший покидает матч.

Напомним, что Forza Horizon 4 доступна не только на Xbox One, но и персональных компьютерах, работающих под управлением Windows 10.