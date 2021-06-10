Игры
Сегодня в 14:07
В GOG распродажа игр со скидками до 90%До 28 июня
Онлайн-магазине GOG запустил летнюю распродажу игр. Скидки на тайтлы в ее рамках достигают 90%
На 69% дешевле можно ухватить Assassin's Creed: Director's Cut. Напомним, что в обычное время игра продается за 419 рублей, тогда как сейчас ее можно ухватить всего за 129.
А за полцены предлагается купить симулятор выживания в космосе — No Man's Sky. Так, если ранее его можно было купить за 1 999 рублей, то сейчас он доступен за 999.
BioShock Infinite Complete Edition, в свою очередь, доступен за 509 рублей вместо прежних 2 019.
A Plague Tale: Innocence + A Plague Tale: Innocence - Coats of Arms DLC продается за 379 рублей вместо 1 499.
С остальными играми, которые участвуют в летней распродаже GOG можно ознакомиться перейдя по этой ссылке. Отметим, что завершится акция 28 июня.