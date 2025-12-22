Игры
В Госдуме предложили сделать «русский Call of Duty» — с врагами из США и Украины

Игра должна представлять боевые действия против недружественных стран
В Государственной думе выступили с инициативой о создании российской видеоигры в жанре шутера. Речь идет о разработке проекта, который по уровню исполнения должен быть сопоставима с серией Call of Duty и иметь патриотическую направленность, пишет Газета.Ru.
С предложением в Министерство цифрового развития обратился заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. В обращении говорится о необходимости создания крупного игрового проекта класса «ААА», в котором главным героем станет российский военный или сотрудник силовых структур. В качестве противников предлагается использовать представителей стран, которые в России считаются недружественными, включая Украину, США, Великобританию и ряд государств Европы.

Депутат указал, что разработка игр подобного масштаба требует значительных финансовых вложений и длительных сроков производства. По его оценке, бюджеты проектов уровня Modern Warfare достигают сотен миллионов долларов, что делает их крайне сложными для самостоятельной реализации российскими студиями.

В связи с этим предлагается рассмотреть меры государственной поддержки. Среди них называются льготные кредиты, налоговые послабления и возможное освобождение от НДС при разработке и продвижении игры на внутреннем и внешнем рынках.

