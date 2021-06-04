На этот раз, например, появилась информация о том, что в следующей части GTA появится криптовалюта. Ею поделился популярный источник — Том Хендерсон. Ранее он был замечен в большом количестве экслюзивной информации о Battlefield 6, анонс которой также ожидается в ближайшее время.

По словам Хендерсона, в GTA 6, вместе с обычными долларами, награда за выполнение миссий будет выдаваться и криптовалютой. Платежи будут поступать «от ключевых персонажей, которым нужно быстро переводить неотслеживаемые большие суммы», сообщил инсайдер.

Отметим, что анонс долгожданного долгостроя (GTA V вышла в далёком 2013 году) ожидается на E3 2021. Конференция стартует уже 12 июня 2021 года.