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В GTA 6 впервые женщину могут сделать главным героем
Предполагается, что в игре будет несколько главных персонажей, как и в GTA 5
О следующей части GTA, на данный момент, очень мало подробностей. Разбавить эти пробелы решил информатор Том Хендерсон, который сообщил, что в GTA 6 впервые женщину могут сделать главным героем.
Об этом информатор написал на своей странице в социальной сети Twitter. Предполагается, что разработчики игры - компания Rockstar - перенесут механику, предусматривающую трех главных персонажей, как это было реализовано в GTA 5, и в новую часть. По словам инсайдера, одним из главных игроков, впервые за всю историю GTA, может стать женщина.
Напомним, что нескольким ранее источники сообщали о том, что GTA 6 станет игрой с открытым миром, а события в ней будут происходить в культовом месте - городе Vice City.