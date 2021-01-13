В GTA 6 впервые женщину могут сделать главным героем

Об этом информатор написал на своей странице в социальной сети Twitter. Предполагается, что разработчики игры - компания Rockstar - перенесут механику, предусматривающую трех главных персонажей, как это было реализовано в GTA 5, и в новую часть. По словам инсайдера, одним из главных игроков, впервые за всю историю GTA, может стать женщина.

Напомним, что нескольким ранее источники сообщали о том, что GTA 6 станет игрой с открытым миром, а события в ней будут происходить в культовом месте - городе Vice City.