В GTA Online появился предмет из еще невышедшей GTA VI

Опубликовано 03 июля 2024, 08:34
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В GTA Online появился предмет из еще невышедшей GTA VIНеобычная пасхалка
С момента релиза трейлера GTA VI прошло более полугода, и фанаты с нетерпением ждут новостей о новинке.
Недавно Rockstar Games подкинула поклонникам новую зацепку в последнем обновлении для GTA Online. В апдейте под названием Bottom Dollar Bounties, игроки получили должность руководителя бюро по поимке преступников, а вместе с этим появились новые косметические предметы.
Одним из таких предметов стало ожерелье, заметное по трейлеру GTA VI. Как подметил пользователь DogWifDreads на форуме Reddit, это украшение идентично тому, что носит девушка в бикини на крыше небоскрёба в первом и пока единственном трейлере новой части GTA.
Причины появления этого предмета в GTA Online остаются неизвестными, но многие игроки считают, что это просто небольшая отсылка к будущей игре.
Напомним, что релиз GTA VI ожидается осенью 2025 года на PS5, Xbox Series X/S.