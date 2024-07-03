В GTA Online появился предмет из еще невышедшей GTA VI

Недавно Rockstar Games подкинула поклонникам новую зацепку в последнем обновлении для GTA Online. В апдейте под названием Bottom Dollar Bounties, игроки получили должность руководителя бюро по поимке преступников, а вместе с этим появились новые косметические предметы.

Одним из таких предметов стало ожерелье, заметное по трейлеру GTA VI. Как подметил пользователь DogWifDreads на форуме Reddit, это украшение идентично тому, что носит девушка в бикини на крыше небоскрёба в первом и пока единственном трейлере новой части GTA.