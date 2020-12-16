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В GTA V появился рэпер, сделавший популярным Эминема
Легендарный участник N.W.A. теперь и в виртуальном формате
Несмотря на то, что GTA V вышла в далёком 2013 году, игра продолжает пополняться всё новыми активностями. В первую очередь это, конечно же, касается её онлайн-составляющей. Вот и на этот раз, в GTA Online появился рэпер, сделавший популярным Эминема и продавший компанию Beats за 1 млрд долларов Apple — легендарный Dr Dre.
Он стал секретным персонажем, добавленным вместе со свежим обновлением, сообщает GamesRadar+. При этом стоит отметить, что сами разработчики из Rockstar Games ни в одном из анонсов свежего дополнения не заявляли о появлении в нём знаменитого продюсера.
Учитывая, что обновление вышло совсем недавно, до конца непонятно, насколько большая роль уготована Dre. При этом стоит отметить, что уже сейчас часть игроков заявила о своём недовольстве в связи с добавлением рэпера в игру.
Напомним, что GTA Online доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Также прямо сейчас идёт разработка игры в версии для новейших консолей: PlayStation 5 и Xbox Series X.