В GTA VI может появиться новая игровая механика

Теперь же инсайдеры начали сливать особенности, которые дебютируют в новой части серии. Так, по данным пользователя Twitter с ником Tez2, в Rockstar Games активно работают над внедрением функции мгновенного перемещения из одной точки в другую.

Косвенно его слова подтверждает и недавний опрос Rockstar среди подписчиков GTA+. В нём студия намекнула на появление быстрого перемещения в GTA Online.

Возможно, в первую очередь разработчики обкатают новую механику в уже существующей игре, после чего её улучшенную версию внедрят в GTA VI.

Напомним, что ранее в Сети всплывала информация, согласно которой первая геймплейная демонстрация новой Grand Theft Auto может состояться уже в 2023 году.