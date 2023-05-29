В GTA VI нашли следы заработка реальной криптовалюты во время игры

Ожидается, что игра, релиз которой ожидается в 2023 или 2024 году, превзойдёт своего легендарного предшественника во многих аспектах. Так, в новой части серии планируется использовать технологию блокчейна для внедрения системы вознаграждений для игроков.

По данным инсайдеров, в GTA VI игроки смогут зарабатывать и торговать внутриигровыми криптовалютами. Сообщается, что в игру может быть включен Bitcoin — один из крупнейших криптоактивов, который можно будет использовать и как способ оплаты, и как способ получить внутриигровые награды.

Отметим, что представители студии Rockstar Games, ответственной за серию GTA, пока не дали никаких комментариев по этому поводу.

Напомним, что GTA V, выпущенная в 2013 году, уже позволяла игрокам заниматься торговлей на фондовом рынке виртуального мира. Правда, тогда всё ограничивалось лишь игровой реальностью.