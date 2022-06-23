В GTA VI одним из главных героев станет полицейский

Так, популярный в GTA-сообществе инсайдер Matheusvictorbr рассказал, чего стоит ждать от новой части серии. По его словам, главными героями проекта станут брат и сестра.

Причём в то время, как девушка будет участником картеля, её брат будет по иную сторону закона — полицейским. За обоих персонажей мы сможем сыграть.

Из прочего стоит отметить, что в GTA VI будет сразу несколько городов. Из фигурировавших ранее в играх стоит отметить Вайс-Сити и Карцер-Сити. Последнюю вы можете знать по другой серии от Rockstar — Manhunt.

Ожидается, что игра выйдет уже в 2024 году. Но перед этим нас ждёт ремейк GTA IV.