В GTA VI одним из главных героев станет полицейский

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В GTA VI одним из главных героев станет полицейскийЗвучит как что-то необычное для серии
Несмотря на формальный анонс GTA VI ещё в феврале 2022 года, компания Rockstar Games до сих пор не поделилась ни единым материалом о грядущей игре. В подобной ситуации спасают лишь данные достоверных источников.
Так, популярный в GTA-сообществе инсайдер Matheusvictorbr рассказал, чего стоит ждать от новой части серии. По его словам, главными героями проекта станут брат и сестра.
Причём в то время, как девушка будет участником картеля, её брат будет по иную сторону закона — полицейским. За обоих персонажей мы сможем сыграть.
Из прочего стоит отметить, что в GTA VI будет сразу несколько городов. Из фигурировавших ранее в играх стоит отметить Вайс-Сити и Карцер-Сити. Последнюю вы можете знать по другой серии от Rockstar — Manhunt.
Ожидается, что игра выйдет уже в 2024 году. Но перед этим нас ждёт ремейк GTA IV.