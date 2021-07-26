В GTA Vice City добавили графику нового поколения

Одна из них, например, переложила карту GTA: Vice City на «рельсы» GTA V. Причём благодаря добавлению новейших графических эффектов выглядит итоговый вариант так, будто речь идёт о проекте, увидевшем свет буквально несколько месяцев назад.

Добиться подобного удалось с помощью внедрения технологии трассировки лучей и разрешения 4К.

Ролик с игровым процессом можно найти на YouTube-канале автора проекта — GameSource. По его словам, демонстрационный ролик был записан на сборке с процессором Ryzen 7 5800X, видеокартой NVIDIA RTX 3090 OC и 32 ГБ оперативной памяти.