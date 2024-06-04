В Half-Life: Alyx можно будет сыграть на PS VR2. Но есть одно «но»

Новинка представляет собой небольшую черную коробочку с кабелем DisplayPort 1.4. Для подключения также потребуется компьютер, соответствующий минимальным системным требованиям: процессор Intel Core i5-7600 или AMD Ryzen 3 3100, минимум 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня GeForce GTX 1650 или Radeon RX 5500XT.

Чем мощнее ПК, тем лучше будет работать PS VR2.

С этим адаптером пользователи PS VR2 смогут получить доступ к огромной библиотеке VR-игр на платформе Steam, включая такие известные проекты, как Half-Life: Alyx, Fallout 4 VR и War Thunder.

Однако стоит отметить, что при использовании PS VR2 с ПК некоторые функции, такие как HDR, адаптивные триггеры, отслеживание глаз и тактильная обратная связь, будут недоступны.

Адаптер поступит в продажу 7 августа 2024 года по цене $59,99, что гарнитуру доступной для широкого круга пользователей, стремящихся расширить возможности своего VR-оборудования.