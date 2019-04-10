В игре EVE Online заблокировали реального политика за разглашение секретов

Разработчики CCP Games объявили о блокировке в игре EVE Online пользователя Бриск Рубаль (Brisc Rubal). Он заслужил отдельного объявления по нескольким причинам.

На самом деле деле под ником Бриск Рубаля выступал реальный американский лоббист Брайан Шёнеман (Brian Schoeneman). Администрация игры навсегда заблокировала ему доступ в игру со всех аккаунтов, выгнала из игрового правительства — Совета Звёздного Управления (Council of Stellar Management), запретила участвовать в будущих выборах в Совет.

По словам администрации, Рубаль был уличён в разглашении конфиденциальной информации членам своего альянса, которая впоследствии была использована для проведения незаконных внутриигровых транзакций. Два других игрока, вовлечённых в инцидент, также получили годовой бан.